I danni del vento nel Ragusano: alberi abbattuti sulle strade, tetti divelti e pali pericolanti

Il forte vento in provincia di Ragusa ha già provocato diversi danni. Molti sono gli interventi in cui sono ancora impegnati i vigili del fuoco che, per fare fronte a tutte le richieste, hanno potenziato le squadre con altre dodici unità. Ai telefoni della sala operativa continuano a chiamare cittadini dell’area ipparina per segnalare danni e disagi: tegole, alberi e pali pericolanti lungo le strade, tetti divelti, lamiere di edifici che sono state staccate dal vento. Alcuni alberi sono stati abbattuti dalle forti raffiche e ora occupano la carreggiata. L’autogru dei pompieri sta intervenendo a Vittoria per un tetto divelto. In cosa per i vigili del fuoco ci sono ancora altri venti interventi. Al momento, non si registrano danni a persone.

Nella serata di ieri, intorno alle 19.50, i pompieri di Ragusa sono intervenuti nella chiesa dell’Annunziata di Cosimo per alcuni elementi pericolanti del ponteggio montato sulla cupola della chiesa. I vigili del fuoco hanno provveduto a eliminare gli elementi in imminente pericolo di caduta e hanno disposto, tramite l’ufficio tecnico comunale, il transennamento e l’interdizione al passaggio veicolare e pedonale in prossimità della chiesa. Sul posto è intervenuto anche il personale ufficio tecnico comunale e gli agenti della polizia municipale.