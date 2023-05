I danni del vento nel Catanese: pali della luce sulle auto, alberi sui balconi e strutture scoperchiate

Il maltempo e, in particolare, il forte vento stanno causando danni e disagi in provincia di Catania. Alberi abbattuti finiti in mezzo alle carreggiate, pali della luce che cadendo hanno distrutto le auto parcheggiate, cartelloni pubblicitari piegati dalle raffiche. Anche qui, come nel Ragusano e nel Messinese, per gli interventi sono al lavoro i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e anche gli uomini della protezione civile. Stando al report inviato dai pompieri, nella mattinata sono stati 26 gli interventi di soccorso già conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania, riguardanti principalmente dissesti statici, alberi pericolanti, danni d’acqua. Ancora in corso ci sono 35 interventi: 27 dissesti statici nei comuni di Randazzo, Paternò, Adrano, Palagonia, Vizzini, Caltagirone e Catania; 13 alberi pericolanti a Mineo, Maniace, Biancavilla, Grammichele, Santa Maria di Licodia, Catania e Mascalucia. Altri 58 interventi risultano ancora da espletare. Tra i comuni più interessati dalle avverse condizioni meteo, oltre la città di Catania, anche Paternò e Adrano.

In particolare, a Paternò, intorno alle 6 di questa mattina, in via G.B. Nicolosi un palo della pubblica illuminazione, a causa delle forti raffiche di vento, è caduto e ha colpito due auto che erano parcheggiate in strada. Entrambe danneggiate, di una è stato completamente distrutto il lunotto anteriore. Nella zona della stazione San Marco sempre a Paternò il vento ha scoperchiato un magazzino. Anche qui un altro palo della luce è stato abbattuto dal vento e, pure in questo caso, è finito su due macchine danneggiandole. In via della Libertà un albero della villa comunale è caduto danneggiando i balconi al primo e al secondo piano di un’abitazione e due vetture in sosta. Divelti diversi cartelloni pubblicitari in via Stazione e in via Nazario Sauro. Molti i rami degli alberi spezzati in diverse aree della cittadina in provincia di Catania. Lungo la strada statale 121, nella zona di contrada Schettino, diversi alberi sono stati abbattuti e sono finiti sulla carreggiata. Un lucernaio è stato portato via dal vento in via Medaglie d’oro.