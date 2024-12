Bengalese accoltellato a Palermo, fermato un cittadino statunitense

La Squadra mobile di Palermo ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino di statunitense accusato di tentato omicidio aggravato dall’utilizzo di un’arma da taglio ai danni di un Bengalese. I fatti risalgono alla notte del 13 dicembre, quando, per ragioni ancora in fase di approfondimento, aggravate da uno stato di ebbrezza alcolica, l’indagato avrebbe sferrato molteplici fendenti con un’arma da taglio al Bengalese, colpendolo al petto, al mento, nella parte occipitale sinistra e alla mano destra.

Il ferito, in evidente stato di shock e con ingente perdita di sangue, è stato immediatamente soccorso da personale del 118 e trasportato d’urgenza al Civico di Palermo dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Le prime attività d’indagine condotte dalla Squadra mobile, basate in fase preliminare sull’analisi delle immagini tratte dagli impianti di videosorveglianza, hanno permesso di identificare rapidamente il presunto autore dell’aggressione.