Crollo Messina: città a lutto oggi per funerali vittime di Pistunina

16/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Messina a lutto stamane per i funerali in Cattedrale di Carmelo, Rosa e Sara Leone e di Santino Magazzù, marito di Rosa, vittime del crollo della palazzina di Pistunina. Lo ha proclamato il sindaco Federico Basile, un segno di vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia dello scorso 30 luglio. Il Gonfalone della città di Messina, listato a lutto, è presente alle esequie stamane alle 10.30 in cattedrale. Bandiere esposte a mezz’asta a Palazzo Zanca e su tutti gli edifici comunali per l’intera giornata.

È stata inoltre disposta la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente programmate nella fascia oraria che coincide con il rito. Il sindaco ha invitato la cittadinanza, gli uffici pubblici, le attività produttive e commerciali a osservare un minuto di silenzio alle 10.30. In concomitanza con l’inizio dei funerali, in segno di raccoglimento e partecipazione al dolore delle famiglie. Già lo scorso 7 agosto era stato proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Alessandra Frazzica, la vittima più giovane del crollo.

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