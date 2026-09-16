Tentato omicidio nel Catanese: anziano accoltellato, un arresto 

16/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

L’intervento di un carabiniere di Calatabiano, libero dal servizio, e il tempestivo supporto della pattuglia hanno consentito di bloccare e arrestare il responsabile di una violenta aggressione avvenuta a Calatabiano. L’aggressione è avvenuta in piazza Vittorio Emanuele, nel centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dai militari un 59enne del posto, pregiudicato, avrebbe incontrato la vittima, un 76enne, in strada. Al culmine di una lite per pregressi dissidi tra i due, l’avrebbe dapprima minacciata di morte e poi colpita al volto e al fianco sinistro con un coltello. Un carabiniere della locale Stazione che stava passando in zona, ha subito allertato i colleghi, intervenendo poi personalmente per prestare aiuto all’anziano rimasto a terra.

Contestualmente, il militare si è imbattuto nell’aggressore, riuscendo a disarmalo con l’aiuto di un passante. Quest’ultimo ha spinto lontano da loro il coltello che il carabiniere era riuscito a far cadere dalle mani del 59enne. Nel giro di una manciata di minuti, è sopraggiunta la pattuglia che ha dato supporto alle operazioni di messa in sicurezza. Chiedendo anche l’intervento dei sanitari del 118 per soccorrere la vittima. I medici hanno trasportato l’anziano al San Vincenzo di Taormina, dove è stato ricoverato. L’aggressore era già stato arrestato, nel marzo scorso, per lesioni e minacce aggravate ai danni della stessa vittima. È stato così tratto in arresto per tentato omicidio aggravato e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere e condotto nel carcere di Catania Piazza Lanza.

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