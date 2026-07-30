Messina, crolla parte di una palazzina a Pistunina. Cinque feriti gravi

30/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È parzialmente crollata una palazzina di Pistunina, subito dopo un boato, forse un’esplosione. Sul posto sono già arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118. La strada statale è comunque rimasta aperta al traffico. Cinque i feriti in codice rosso, infatti nella palazzina, oltre alle abitazioni, ci sono anche diversi esercizi commerciali.

«Secondo le prime informazioni, sarebbe stato causato dall’esplosione di una bombola di gas». Lo afferma il sindaco di Messina, Federico Basile, recatosi sul posto. Aggiunge: «Il mio primo pensiero va alle persone coinvolte e alle loro famiglie, che in queste ore stanno vivendo momenti di grande paura e apprensione. Sono già intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, la Polizia municipale e i servizi di emergenza, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area».

Il primo cittadino ha disposto l’immediata attivazione del Centro operativo comunale «per garantire il necessario supporto alla popolazione e coordinare tutte le attività di assistenza. Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità coinvolte nella gestione dell’emergenza». L’assessorato alle Politiche sociali ha inoltre attivato i servizi comunali dedicati al supporto delle famiglie interessate, «mettendo a disposizione ogni strumento utile per affrontare questa fase di emergenza e garantire loro la necessaria assistenza».

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