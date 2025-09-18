Cracolici: «Figlio di Riina non offenda la nostra terra»

«Non sentivamo il bisogno di ascoltare le opinioni del figlio di Totò Riina, convinto di spiegarci che uomo buono era suo padre. Non offenda la nostra terra. Mi chiedo che tipo di informazione sia quella che cerca di accreditare verità che sono state sconfessate dai tribunali in nome del popolo italiano» Così il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, sulle dichiarazioni rilasciate al podcast Lo Sperone da Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss Totò Riina.