Corso Sicilia, il comitato Romolo Murri al commissario Portoghese: «Il quartiere fa schifo, abbiate coraggio»

Illegalità, incuria, degrado. A lanciare l’ennesimo appello alle istituzioni, perché si trovino soluzioni immediate per porre fine allo stato di abbandono in cui versa il corso Sicilia, il comitato Romolo Murri.

«La situazione in quello che dovrebbe essere il salotto buono della città è allarmante – spiega ai nostri microfoni il presidente Vincenzo Parisi – e l’amministrazione deve fare il possibile per garantire, almeno, un costante lavoro di pulizia e manutenzione oltre a un servizio di controllo da parte delle forze dell’ordine».

L’appello del comitato è rivolto al commissario straordinario del comune di Catania, Federico Portoghese, ed è esteso anche a corso dei Martiri della Libertà, perché si rispolverino vecchi progetti che esistono da anni.

«Il quartiere fa schifo, abbiate coraggio», conclude Parisi.

