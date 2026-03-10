Foto di carabinieri

Controlli in un impianto operante nel settore della gestione dei rifiuti ad Aragona hanno portato alla denuncia dell’amministratore unico della società. L’attività ispettiva è stata condotta dai carabinieri della locale stazione con il supporto dei militari del Centro anticrimine natura di Agrigento, del personale tecnico dell’Arpa Sicilia e dei vigili del fuoco del comando provinciale.

Le irregolarità emerse durante il controllo in un impianto ad Aragona

Nel corso delle verifiche sarebbero emerse diverse irregolarità legate alla normativa ambientale e alle disposizioni sulla prevenzione degli incendi. In particolare, secondo quanto accertato durante il sopralluogo, l’impianto sarebbe risultato privo della segnalazione certificata di inizio attività necessaria ai fini antincendio. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato l’assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti. Alla luce delle presunte violazioni riscontrate, i militari hanno deferito in stato di libertà l’amministratore unico della società alla procura della Repubblica di Agrigento.