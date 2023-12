Pesca: controlli della guardia costiera della Sicilia orientale. Sanzioni per 76mila euro

La guardia costiera della Sicilia orientale ha effettuato 683 controlli a tutela della filiera della pesca. Questi i dati salienti: 56 illeciti tra amministrativi e penali, 165 attrezzi da pesca sequestrati; sanzioni pecuniarie che ammontano a circa 76mila euro, per un complessivo circa di 2 tonnellate di prodotto ittico sequestrato. Tre le fasi dell’operazione in corso: una prima fase detta di analisi, che ha avuto luogo dal 13 al 30 novembre ed è servita a individuare i target di interesse, individuando le unità navali e gli operatori commerciali destinatari di un’eventuale verifica durante l’attività operativa; a questa ha poi fatto seguito una seconda fase operativa – dal 1 al 15 dicembre -, che ha permesso di attuare un contrasto diretto alle attività di pesca illegale, attraverso l’esecuzione delle verifiche preventivamente pianificate; infine, seguirà una terza fase durante la quale, in considerazione del particolare periodo dell’anno e della specificità delle realtà locali, i comandi territoriali potranno orientare meglio la loro azione di controllo.