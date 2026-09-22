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Sono numerose le persone che, con l’arrivo del mese di settembre, scelgono di partire per le vacanze, approfittando dei prezzi più convenienti e della maggior tranquillità nelle località turistiche. Le spiagge sono decisamente meno affollate e, con l’autunno vicino, il clima è molto più mite rispetto al culmine del mese di agosto.

Anche se il caldo è meno intenso, è normale quando si torna dal mare non avere tanta voglia di impegnarsi troppo per cucinare e di mettersi davanti ai fornelli. Nulla di strano: al di là del clima, infatti, subentra il desiderio di gestire le incombenze domestiche con meno stress, evitando di trovarsi con tanti piatti da pulire, il tutto senza mettere in secondo piano l’allegria e il benessere a tavola.

Di idee da provare ce ne sono tante, alcune delle quali, come vedremo tra poco, sono pronte per essere presentate in tavola in meno di mezz’ora.

Cucina in vacanza: attenzione alla spesa e spazio a organizzazione e creatività

Per approfondire l’argomento, abbiamo chiesto il parere di Sara La Hara, dottoressa in Scienze Biologiche e, dalle pagine del suo sito nutrizionesaralahara.it, in prima linea da tempo come divulgatrice di cultura alimentare: «Quando siamo in vacanza ovviamente l’unica cosa che vogliamo fare è rilassarci, di solito non ci mettiamo a cucinare cose impegnative. Il trucco è fare una spesa iniziale intelligente basata su pochissimi indispensabili ingredienti. Non devono mai mancare alcuni alimenti come: olio extravergine, limoni, legumi già pronti, cereali veloci e verdure di stagione, frutta, crostini integrali e parmigiano. Ricordiamoci sempre di non eccedere con il sale e di usare spezie ed erbe aromatiche come basilico, origano, timo e salvia. Si possono preparare insalate fresche con pomodorini, feta, cetrioli. Oppure orzo freddo con ceci, menta, e finocchi tagliati a julienne. Ancora si possono fare delle bruschette con pomodori e scaglie di parmigiano o ancora un riso Venere freddo con lime, mele, avocado e 2 cucchiai di lenticchie».

L’esperta ci ricorda che, nel momento in cui si organizza bene la cucina, si ha a disposizione tutto quello che serve per dare vita a pasti veloci e sani quando si è in ferie, dalle erbe aromatiche per sostituire il sale al pane per delizie come le bruschette, un piatto unico leggero e completo.

Altre ricette per pasti sani e gustosi in vacanza

Chiusa la porta di casa alle spalle dopo una mattinata in spiaggia, è naturale voler mantenere lo stesso mood di relax e spensieratezza. Dare spazio alla creatività in cucina aiuta tantissimo al proposito e lo dimostrano ricette come le insalate miste, che si possono realizzare con ingredienti di diversi colori.

Un esempio su tutti è quello a base di mango, gamberi, carote, rucola, songino, che si può guarnire con una salsa a base di yogurt. Il piatto si completa portando in tavola qualche crostino come fonte di carboidrati.

Un piatto unico estivo amatissimo soprattutto per la sua praticità è il cous cous che, essendo precotto, è semplicemente da reidratare in acqua calda per pochi minuti. Il bello di questo alimento originario del Maghreb risiede anche nelle numerose opzioni di personalizzazione.

Un’idea fantastica per l’estate è l’aggiunta del pesto di basilico e dei pomodorini. Per insaporirlo ulteriormente si possono unire anche dei cubetti di feta e un po’ di olive nere snocciolate.