Foto generata con AI

Sopravvivenza culinaria in vacanza: piatti sfiziosi con solo una padella e pochi ingredienti

22/09/2026 di , Tempo di lettura 3 min

Sono numerose le persone che, con l’arrivo del mese di settembre, scelgono di partire per le vacanze, approfittando dei prezzi più convenienti e della maggior tranquillità nelle località turistiche. Le spiagge sono decisamente meno affollate e, con l’autunno vicino, il clima è molto più mite rispetto al culmine del mese di agosto.

Anche se il caldo è meno intenso, è normale quando si torna dal mare non avere tanta voglia di impegnarsi troppo per cucinare e di mettersi davanti ai fornelli. Nulla di strano: al di là del clima, infatti, subentra il desiderio di gestire le incombenze domestiche con meno stress, evitando di trovarsi con tanti piatti da pulire, il tutto senza mettere in secondo piano l’allegria e il benessere a tavola.

Di idee da provare ce ne sono tante, alcune delle quali, come vedremo tra poco, sono pronte per essere presentate in tavola in meno di mezz’ora.

Cucina in vacanza: attenzione alla spesa e spazio a organizzazione e creatività

Per approfondire l’argomento, abbiamo chiesto il parere di Sara La Hara, dottoressa in Scienze Biologiche e, dalle pagine del suo sito nutrizionesaralahara.it, in prima linea da tempo come divulgatrice di cultura alimentare: «Quando siamo in vacanza ovviamente l’unica cosa che vogliamo fare è rilassarci, di solito non ci mettiamo a cucinare cose impegnative. Il trucco è fare una spesa iniziale intelligente basata su pochissimi indispensabili ingredienti. Non devono mai mancare alcuni alimenti come: olio extravergine, limoni, legumi già pronti, cereali veloci e verdure di stagione, frutta, crostini integrali e parmigiano. Ricordiamoci sempre di non eccedere con il sale e di usare spezie ed erbe aromatiche come basilico, origano, timo e salvia. Si possono preparare insalate fresche con pomodorini, feta, cetrioli. Oppure orzo freddo con ceci, menta, e finocchi tagliati a julienne. Ancora si possono fare delle bruschette con pomodori e scaglie di parmigiano o ancora un riso Venere freddo con lime, mele, avocado e 2 cucchiai di lenticchie».

L’esperta ci ricorda che, nel momento in cui si organizza bene la cucina, si ha a disposizione tutto quello che serve per dare vita a pasti veloci e sani quando si è in ferie, dalle erbe aromatiche per sostituire il sale al pane per delizie come le bruschette, un piatto unico leggero e completo.

Altre ricette per pasti sani e gustosi in vacanza

Chiusa la porta di casa alle spalle dopo una mattinata in spiaggia, è naturale voler mantenere lo stesso mood di relax e spensieratezza. Dare spazio alla creatività in cucina aiuta tantissimo al proposito e lo dimostrano ricette come le insalate miste, che si possono realizzare con ingredienti di diversi colori.

Un esempio su tutti è quello a base di mango, gamberi, carote, rucola, songino, che si può guarnire con una salsa a base di yogurt. Il piatto si completa portando in tavola qualche crostino come fonte di carboidrati.

Un piatto unico estivo amatissimo soprattutto per la sua praticità è il cous cous che, essendo precotto, è semplicemente da reidratare in acqua calda per pochi minuti. Il bello di questo alimento originario del Maghreb risiede anche nelle numerose opzioni di personalizzazione.

Un’idea fantastica per l’estate è l’aggiunta del pesto di basilico e dei pomodorini. Per insaporirlo ulteriormente si possono unire anche dei cubetti di feta e un po’ di olive nere snocciolate.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre 2026
di

Dal 21 settembre si apre la settimana dell’equinozio d’autunno: il Sole varca i gradi della Bilancia e i movimenti dei pianeti imprimono all’oroscopo un’energia più scorrevole e aerea. La Luna sarà piena in Bilancia e le energie si riprenderanno in maniera sensata: qualcosa, dentro i segni più toccati dalla Luna, si scioglierà e troverà pace. […]

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
di

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia un po’ turbolenta, con un oroscopo influenzato dalla Luna in Sagittario. E in protesta per le cose che non accadono contro Urano in Gemelli, mentre Mercurio in Bilancia si oppone al conservatorismo di Saturno in Ariete. Astri che chiedono movimento e comunicazione e pianeti che […]

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Noleggio a lungo termine dell’auto: vantaggi e novità anche sull’usato
di

Manutenzione, assicurazione, svalutazione. E tempo per programmare e svolgere tutte queste attività. L’acquisto di un’auto non ha mai solo il prezzo iniziale, ma tiene conto di tanti altri passaggi durante l’uso. Per questo molti guidatori scelgono sempre più spesso una soluzione diversa: il noleggio a lungo termine (adesso anche dell’usato). Opzione esclusiva, per anni, per […]

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]