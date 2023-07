Sparatoria Ecs Dogana, condanne per tentato omicidio e rissa. C’è anche Niko Pandetta

Sono arrivate le condanne per la sparatoria avvenuta dopo una lite all’esterno della discoteca Ecs Dogana nella zona del Porto di Catania, la sera del 21 aprile del 2022, in cui un giovane era rimasto ferito. La giudice per l’udienza preliminare di Catania Marina Rizza ha condannato Sebastiano Miano a undici anni e quattro mesi di reclusione e Giuseppe Santo Patanè a otto anni e sei mesi per tentato omicidio e rissa. Una condanna per rissa (a un anno e quattro mesi di reclusione) anche per Niko Pandetta, il cantante neomelodico passato al trap, che si trova già in carcere a Siracusa per scontare una condanna a quattro anni per spaccio di droga. Stessa pena, per l’identico reato, è stata comminata a Gabriele Gagliano, Salvatore Danilo Napoli e Gaetano Salici. Sull’accaduto ha indagato la squadra mobile della questura di Catania coordinata dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dal sostituto Fabio Platania, che ha sostenuto l’accusa in aula. Le motivazioni saranno depositate entro novanta giorni.