Foto di Dario De Luca

Comunali 2023 a Catania, la lista a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Giuffrida

Candidatura di estrazione civica per l’avvocato Giuseppe Giuffrida. Nelle scorse settimana la presentazione della lista alla presenza dell’ex magistrato Antonino Ingroia. Tra i candidati al Consiglio c’è anche Luana Ilardo, figlia dell’ex boss di Cosa nostra Luigi – ucciso il 10 maggio 1996 a Catania – che, da infiltrato con il nome in codice Oriente, aveva condotto il Ros dei carabinieri fino al covo di Bernardo Provenzano. Era il 1995 ma quel giorno i carabinieri decisero di non intervenire.

Giuseppe Giuffrida Sindaco

Giuffrida Giuseppe

Alessi Giacomo Pietro Antonio detto Giampiero

Allia Maria Rita detta Rita

Blarasin Lorena Lucia detta Lorena

Caccamo Ivan

Calvagna Luca Giuseppe Natale

Cassiba Claudia

Castellano Chiodo Valerio

Contarino Alessandro Giovanni

Corsaro Mirko

Cunsolo Salvatore detto Salvo

Dattoli Emanuela

Di Benedetto Elena

Ferrara Fortunata detta Nadia

Fichera Marina

Giordano Antonella

Ilardo Luana

Li Destra Angela

Liotta Nunzio

Livatino Antonietta

Mignemi Ignazio

Peluso Rosaria

Platania Maria Rita Stefani detta Rita

Pusillico Carmelo Davide detto Davide

Ravidà Mario

Saia Alfredo Lorenzo detto Alfredo