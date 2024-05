Sanzioni per assenteisti all’Ars: 180 euro per chi non vota in aula

«La presenza in aula è un dovere». Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, annunciando la partenza delle sanzioni per chi si assenta in occasione delle votazioni parlamentari. Ieri è entrato in vigore il provvedimento adottato dal Consiglio di presidenza dell’Ars: chi si assenterà quando in aula ci sono le votazioni riceverà una sanzione da 180 euro, inoltre non potrà più chiedere due congedi al mese, ma soltanto uno. Sanzioni simili sono previste anche per le assenze in commissione.

«La presenza in aula per l’approvazione di buone leggi – ha scritto Galvagno su Facebook – è ciò che i cittadini si aspettano da noi. È il minimo che possiamo fare. È un dovere». Nel suo post Galvagno ricorda che «la decisione di introdurre le sanzioni per gli assenti è stata votata all’unanimità, a conferma della volontà di intraprendere un’azione di rigore che è di tutte le forze politiche all’Ars».