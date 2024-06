Comunali 2024 in Sicilia, l’affluenza alle 23

Foto di Marta Silvestre

Alle 23 di sabato 8 giugno 2024 si sono chiuse le urne del primo giorno di voto nei 37 Comuni siciliani chiamati a eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. Gli elettori interessati sono 483.901. Si vota anche domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Si vota anche per le Europee: in Sicilia ha votato il 10,59 per cento degli aventi diritto. Una percentuale più bassa della media nazionale che, secondo i dati forniti dal Viminale, si attesta al 14 per cento.

Agrigento

Alessandria della Rocca 13,53; Caltabellotta 18,32; Campobello di Licata 21,31; Naro 14,07; Racalmuto 15,71; Santa Elisabetta 12,55.

Caltanissetta

Caltanissetta 21,33; Gela 20,72; Mazzarino 21,29.

Catania

Aci Castello 20,84; Motta Sant’Anastasia 26,40; Ragalna 29,09; Zafferana Etnea 20,27.

Messina

Brolo 23,72; Condrò 23,52; Falcone 22,73; Forza d’Agrò 24,09; Leni 17,70; Longi 34,49; Mandanici 30,64; Oliveri 25,51; Rometta 22,58; Spadafora 24,30.

Bagheria 20,91; Bombietro 18,46; Borgetto 21,80; Cinisi 22,09; Corleone 25,85; Monreale 20,75; Palazzo Adriano 26,40; Roccamena 22,95; San Mauro Castelverde 22,83.

Siracusa

Pachino 19,01.

Trapani

Castelvetrano 20,89; Mazara del Vallo 25,61; Salaparuta 28,20; Salemi 19,66.