Europee e Amministrative: aperti i seggi, si vota fino a domani sera

Sono stati aperti regolarmente e senza particolari patemi i seggi a Palermo per le elezioni europee di oggi e domani. Tutti i presidenti di seggio sono ai loro posti, tranne che in due sezioni. «Stiamo continuando a lavorare – dice l’assessore Dario Falzone – Ma nelle prossime ore sono certo che anche in queste due sezioni tutto inizierà regolarmente».

Manca ancora qualche scrutatore, ma il seggio si può aprire anche con un solo componente. Nelle prossime ore i mancanti verranno sostituiti. Ieri sera si erano temuti problemi perché 1.700 scrutatori non avevano confermato la propria presenza.

Urne aperte anche in 37 Comuni siciliani chiamati a rinnovare i propri organi amministrativi. In otto centri si vota con il sistema proporzionale mentre nei restanti 29 il sistema di attribuzione dei seggi è maggioritario. Gli elettori interessati sono 483.901. Le operazioni di voto si svolgono oggi, dalle 15 alle 23, e domani dalle 7 alle 23.

Per la provincia di Palermo sono interessati al rinnovo di sindaco e consiglio comunale i comuni di: Bagheria, Bompietro, Borgetto, Cinisi, Corleone, Monreale, Palazzo Adriano, Roccamena, San Mauro Castelverde. Per la provincia di Agrigento: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata, Naro, Racalmuto, Sant’Elisabetta. Per il Nisseno: Caltanissetta, Gela e Sommatino. Per la provincia di Catania: Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna, Zafferana Etnea.