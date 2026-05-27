Cefalù, scontro tra auto e moto sulla statale 113: morto un 55enne

27/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un uomo di 55 anni, Giuseppe Allegra, originario di Cefalù, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 113. Lo scontro, avvenuto tra un’auto e una moto, è stato di tipo frontale ed è avvenuto intorno all’ora di pranzo.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Successivamente la polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

Viabilità e disagi

A seguito dell’incidente, la statale 113 è rimasta temporaneamente bloccata. Le squadre Anas sono intervenute per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

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