Cefalù, scontro tra auto e moto sulla statale 113: morto un 55enne

Un uomo di 55 anni, Giuseppe Allegra, originario di Cefalù, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 113. Lo scontro, avvenuto tra un’auto e una moto, è stato di tipo frontale ed è avvenuto intorno all’ora di pranzo.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Successivamente la polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

Viabilità e disagi

A seguito dell’incidente, la statale 113 è rimasta temporaneamente bloccata. Le squadre Anas sono intervenute per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.