Foto di Dario De Luca

Catania, il sindaco sul lungomare: «Verifiche in corso prima della riqualificazione»

27/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, interviene sul tema del rifacimento del lungomare, spiegando la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici prima di procedere con gli interventi già avviati. «Desideriamo avere tutte le informazioni per capire se presenta condizioni di vulnerabilità», ha scritto sui social il primo cittadino, facendo riferimento anche al cantiere aperto nella zona del Nautico.

Studi geologici e interventi sospesi

Il primo cittadino ha spiegato che il dipartimento di Geologia incaricato delle verifiche geognostiche ha avviato uno studio preliminare che sarà completato entro luglio. Nel frattempo, ha aggiunto, resteranno sospesi gli interventi sul marciapiede crollato dopo il ciclone, in attesa di certezze sulla stabilità dell’intero tratto. Non sarà inoltre riproposto il solarium di Ognina, a causa delle mutate condizioni dei luoghi e dei tempi necessari per le autorizzazioni.

Nuove opere e aree fruibili

Nel medio periodo l’amministrazione punta a realizzare un nuovo accesso al mare in piazza del Tricolore e un collegamento pedonale verso la spiaggia sorta nei pressi del Porto Rossi, non appena saranno disponibili i finanziamenti. Nell’immediato, invece, l’attenzione si concentra su San Giovanni li Cuti, unica area del litorale attualmente fruibile, dove sono stati eseguiti interventi di pulizia e messa in sicurezza. «Non possiamo rischiare di spendere risorse pubbliche per opere che potrebbero essere nuovamente danneggiate», ha concluso Trantino.

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