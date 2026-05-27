Sparatoria nelle campagne di Pachino: uomo ferito da colpi di fucile

Un uomo originario di Catania è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta nella notte nelle campagne di Pachino, nel Siracusano. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Di Maria di Avola, dove è ricoverato con ferite alla schiena e a una gamba provocate da colpi d’arma da fuoco. Secondo i medici, non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione dei fatti

Stando a una prima ricostruzione, alcuni individui si sarebbero introdotti all’interno di un terreno privato per rubare angurie. In quel contesto qualcuno avrebbe esploso alcuni colpi, probabilmente con un fucile, raggiungendo l’uomo con due proiettili. Il ferito si sarebbe accasciato a terra, mentre le altre persone presenti sarebbero riuscite a fuggire.

Indagini aperte dalla procura

Sull’episodio la procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili a ricostruire quanto accaduto.