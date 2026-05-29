Catania, colpi d’arma da fuoco in strada: indagini in corso

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Colpi d’arma da fuoco esplosi a Catania, precisamente in via Palermo davanti al numero civico 851. La segnalazione è arrivata alle forze dell’ordine intorno alle 22.30 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi radiomobile. Una volta arrivati in via Palermo hanno trovato e recuperato quattro bossoli calibro 3.80 sull’asfalto.

Colpi d’arma da fuoco a Catania

Secondo quanto emerso finora, i colpi d’arma da fuoco esplosi nella serata di ieri a Catania non avrebbero provocato nessun danno a persone o cose. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine con gli inquirenti impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire anche a chi ha sparato e perché.