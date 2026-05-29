Ambulatori sanitari abusivi sequestrati nel Catanese: visite mediche specializzate non autorizzate

29/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Due ambulatori sanitari abusivi sono stati scoperti dai Nas di Catania in due comuni del comprensorio del Calatino Sud-Simeto, nel Catanese. Le due strutture sanitarie illegali sono state sequestrate. L’attività rientra tra quelle dei carabinieri del Nas contro l’abusivismo sanitario nel settore ambulatoriale privato. I due ambulatori abusivi, che operavano senza le necessarie autorizzazioni, sono stata rintracciati nel corso di una serie di controlli effettuati.

Gli ambulatori abusivi in provincia di Catania

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il primo centro era pubblicizzato come struttura medico-sportiva. In realtà, però, avrebbe offerto numerose prestazioni sanitarie attraverso ambulatori interni che sono risultati totalmente abusivi. Da ciò che è stato riscontrato nel corso dei controlli, nella struttura avrebbero operato medici specialisti esterni che avrebbero effettuato visite e consulenze in diverse branche. Tra queste anche podologia e ginecologia. Oltre al altri potenziali servizi specialistici.

Nel secondo caso, i Nas hanno scoperto che uno studio autorizzato formalmente come centro di fisioterapia in realtà avrebbe svolto ulteriori attività ambulatoriali non autorizzate. Gli investigatori hanno accertato la presenza di ambulatori abusivi, anche questi in provincia di Catania, nei quali sarebbero state erogate prestazioni specialistiche di urologia, cardiologia e ortopedia da parte di medici esterni. Durante il controllo, inoltre, è stata rilevata la presenza di una palestra abusiva utilizzata per attività di ginnastica riabilitativa. Al termine delle verifiche, i militari del Nas hanno disposto il sequestro dei due locali interessati dalle irregolarità.

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