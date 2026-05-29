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Lavoro nero nei cantieri edili del Messinese: ditte sospese e multe da oltre 36mila euro

29/05/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Lavoro nero in provincia di Messina. Continua l’attività di presidio degli ispettori del contingente dell’ispettorato del lavoro operativo in provincia di Messina. I controlli si sono concentrati prevalentemente sul settore edile. Cinque le imprese ispezionate, a Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Gioiosa Marea.

Lavoro nero in un cantiere a Messina

Nel capoluogo, dove il contingente Inl ha operato con i militari della guardia di finanza del gruppo Messina, sono stati controllati due cantieri. Nel primo erano presenti due lavoratori, uno dei quali è risultato in nero. L’attività è stata sospesa, con irrogazione delle relative sanzioni. Il provvedimento è poi stato revocato in quanto la ditta ha provveduto a regolarizzare la posizione del lavoratore, anche per quanto riguarda gli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

Considerata la presenza di lavoro nero, si procederà anche alla decurtazione di cinque punti dalla patente a crediti. Nel secondo cantiere, sono risultati in nero due lavoratori su tre. L’attività dell’impresa – che peraltro era sprovvista di patente a crediti, tanto che è stata sanzionata e allontanata – è stata sospesa.

I controlli a Barcellona Pozzo di Gotto

Anche a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, sono state ispezionati due cantieri per controllare l’eventuale presenza di lavoro nero. Nel primo, l’impresa è stata sanzionata poiché sulla porzione di ponteggio prospiciente la strada pubblica mancavano le mantovane parasassi. Al responsabile dei lavori è stata contestata la mancata nomina del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori. Nel secondo cantiere di Barcellona Pozzo di Gotto, la ditta operava senza patente a crediti, per cui si è proceduto a sanzionarla e allontanarla. Inoltre, è stata accertata e sanzionata l’assenza del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi.

Sanzioni da oltre 36mila euro

A Gioiosa Marea, sempre nel Messinese, un’impresa che operava in un cantiere è stata sanzionata perché era assente la recinzione che delimitava l’area oggetto dei lavori. Le sanzioni complessivamente irrogate a carico delle cinque imprese ispezionate ammontano a oltre 36mila euro.

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