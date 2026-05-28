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Carta d’identità elettronica, open day a Catania sabato 30 maggio

28/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il Comune di Catania ha disposto un’apertura straordinaria degli uffici dedicati al rilascio della carta d’identità elettronica (CIE) in vista della scadenza del 3 agosto 2026, data dalla quale la vecchia carta d’identità cartacea non sarà più valida anche se ancora non scaduta.

Sportelli aperti al San Leone

L’open day dei servizi demografici si terrà sabato 30 maggio, dalle 8.30 alle 12.30, negli uffici del centro direzionale San Leone, in via Alessandro La Marmora 23. Per l’occasione saranno attivate quattro postazioni dedicate al rilascio del documento, con l’obiettivo di facilitare la sostituzione del vecchio in formato cartaceo per i residenti ancora sprovvisti della versione elettronica.

L’appello del Comune

«Invitiamo tutti i cittadini ancora in possesso del vecchio documento a sfruttare questa opportunità», ha dichiarato l’assessore ai servizi demografici Daniele Bottino, spiegando che l’iniziativa punta a evitare difficoltà legate all’avvicinarsi della scadenza. L’amministrazione comunale ha inoltre annunciato che saranno organizzati ulteriori open day dedicati al rilascio della carta d’identità elettronica.

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