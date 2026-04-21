Catania, colpi d’arma da fuoco all’altezza della rotonda di via Taormina

21/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Spari oggi pomeriggio a Catania, in particolare all’altezza della rotonda di via Taormina, tra i quartieri di Nesima e Montepalma. Secondo quanto ricostruito da MeridioNews i colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi intorno alle 18.30 di oggi pomeriggio.

Spari nella rotonda di via Taormina a Catania

Stando a quanto risulta dalle verifiche effettuate dal nostro giornale, gli spari in via Taormina sarebbero stati esplosi da un uomo con il volto coperto a bordo di uno scooter di colore grigio. Da ciò che è stato possibile ricostruire finora, pare che un passante abbia provato a bloccare il mezzo a due ruote, ma senza riuscirci. E, anzi, arrivando anche a cadere per terra.

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