Spari oggi pomeriggio a Catania, in particolare all’altezza della rotonda di via Taormina, tra i quartieri di Nesima e Montepalma. Secondo quanto ricostruito da MeridioNews i colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi intorno alle 18.30 di oggi pomeriggio.

Spari nella rotonda di via Taormina a Catania

Stando a quanto risulta dalle verifiche effettuate dal nostro giornale, gli spari in via Taormina sarebbero stati esplosi da un uomo con il volto coperto a bordo di uno scooter di colore grigio. Da ciò che è stato possibile ricostruire finora, pare che un passante abbia provato a bloccare il mezzo a due ruote, ma senza riuscirci. E, anzi, arrivando anche a cadere per terra.