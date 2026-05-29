Autostrada Catania-Siracusa: cantieri attivi dal 3 giugno

immagine generata dall'intelligenza artificiale

A partire da mercoledì 3 giugno, per lavori saranno attivi dei cantieri su tratti saltuari lungo l’autostrada Catania-Siracusa. Anas informa che i cantieri resteranno attivi fino a venerdì 26 giugno. Nella fascia oraria dalle 6 alle 18, a esclusione dei giorni festivi e prefestivi. I tratti interessati sono quelli tra i chilometri 11,500 e 25,142 dell’autostrada Catania-Siracusa. Per questo motivo verranno disposti dei restringimenti sulle corsie di emergenza di entrambi i sensi di marcia.

I cantieri lungo l’autostrada Catania-Siracusa

I tratti verranno stabiliti, di volta in volta, in base alle opportune necessità di cantiere lungo l’autostrada Catania-Siracusa. Inoltre, da Anas fanno sapere che «il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione, in sicurezza, di alcuni lavori di completamento, ammodernamento e potenziamento dell’autostrada nella chilometrica interessata dalle limitazioni».