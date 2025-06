Sull’autostrada A19 Palermo–Catania si registrano code e rallentamenti di circa tre chilometri nel tratto compreso fra Bagheria e Casteldaccia, nella carreggiata in direzione Catania. La situazione è monitorata dal personale in servizio. Anas sta mettendo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti. È stato predisposto un presidio nella piazzola di sosta al chilometro 12,150, in direzione Palermo, con operatori pronti a distribuire bottiglie d’acqua in caso di necessità.

Sono stati previsti presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Imerese, in entrambe le direzioni. In caso di necessità, il servizio sarà attivato dalla sala operativa Anas di Palermo. La situazione più critica è prevista nel tratto di A19 compreso tra Altavilla Milicia e Bagheria a partire dalle 15 di oggi pomeriggio fino a sera, soprattutto nella carreggiata che da Catania porta a Palermo, per via dei rientri verso il capoluogo siciliano. Anas raccomanda agli automobilisti di scegliere orari diversi per programmare le partenze verso Palermo prendendo in considerazione anche la tarda serata.