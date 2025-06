A19, weekend di passione: già code chilometriche tra Bagheria e Casteldaccia

Code e rallentamenti sempre più frequenti sull’autostrada A19 Palermo-Catania, dove il traffico del weekend si trasforma ormai in un appuntamento fisso con la pazienza. A partire dalla tarda mattinata di oggi, sabato 14 giugno, si registrano lunghe code nel tratto compreso tra gli svincoli di Bagheria e Casteldaccia, in uscita dal capoluogo, a causa dei numerosi spostamenti verso le località balneari.

Secondo quanto riferisce Anas, la circolazione è in continuo aumento e si contano già tre chilometri di coda, con flussi destinati a intensificarsi nelle prossime ore. Il tratto è reso ancora più critico dalla presenza di cantieri aperti, che restringono la carreggiata e rallentano ulteriormente il deflusso dei veicoli. Anas prevede disagi anche nella giornata di domani, domenica 15 giugno, soprattutto a partire dal primo pomeriggio e fino a tarda serata, quando è atteso il rientro di massa verso Palermo. Le maggiori criticità sono previste per il traffico proveniente da Catania, sempre nel tratto interessato dai lavori stradali. Per far fronte all’emergenza traffico, Anas ha disposto l’impiego di personale aggiuntivo e presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo–Termini Imerese, attivabili in caso di necessità dalla Sala Operativa di Palermo.