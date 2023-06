Marsala, cocaina e crack nascosti sotto una mattonella del marciapiede davanti casa

Cocaina e crack nascosti sotto una mattonella staccata dal marciapiede davanti casa a Marsala, in provincia di Trapani. Trovata la sostanza stupefacente nell’insolito nascondiglio, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un giovane con precedenti di polizia che monitoravano già da giorni. Alzata la lastra di marmo del marciapiede, i poliziotti hanno trovato un voluminoso pacco rettangolare inserito all’interno di una busta con dentro un chilo di cocaina.

A quel punto, è scattata la perquisizione dell’abitazione e del giardino. Ricerche che hanno permesso di scovare altri 200 grammi di cocaina e 30 di crack. Nel corso dell’attività, inoltre, sono stati sequestrati materiale utile alla preparazione in dosi e al confezionamento della droga e 7.600 euro in contanti. Di questi, 6000 euro erano nascosti in una cassaforte nascosta da una finta presa elettrica. L’indagato è finito in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.