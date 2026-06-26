Ciclone Harry Foto di Davide Vasta

Ciclone Harry e frana di Niscemi, approvate altre 40 istanze di agevolazioni per oltre 8,7 milioni

26/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ammonta a 8.719.378 euro il totale delle agevolazioni approvate nell’ambito della misura regionale dedicata ai finanziamenti e ai contributi a fondo perduto per investimenti a favore delle imprese danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Il dato emerge dall’ultima riunione del comitato del Fondo Sicilia, gestito da Irfis, che ha esaminato complessivamente altre 43 istanze presentate dalle imprese. Di queste, 40 sono state approvate.

«Il mio governo – dice il presidente della Regione, Renato Schifani – non si è mai fermato su questo fronte e l’avanzamento dell’istruttoria, con l’approvazione di queste nuove istanze, conferma l’impegno nel garantire risposte concrete al tessuto produttivo dei territori interessati. Con particolare attenzione alle attività che hanno subito danni diretti e necessitano di interventi per la ripartenza. Un obiettivo raggiunto anche lavorando in maniera spedita, completando l’esame delle domande in circa un mese e mezzo». Con questo provvedimento, infatti, sono state esaminate dall’Irfis tutte le domande finora presentate dall’apertura della piattaforma, il 12 maggio.

Nelle scorse settimane erano state approvate le prime 38 istanze (per circa sette milioni di euro) pervenute agli uffici della finanziaria regionale. Nel dettaglio, le risorse approvate nell’ultima riunione del comitato sono suddivise in 5.231.629 euro sotto forma di finanziamenti agevolati. E 3.487.749 euro come contributi a fondo perduto. La misura, attivata dalla Regione Siciliana e ancora in corso, è finalizzata a sostenere il ripristino e il rilancio delle attività economiche colpite dagli eventi calamitosi di fine gennaio. Consentendo alle imprese di realizzare investimenti necessari alla ripresa dell’operatività, attraverso un mix di credito agevolato e contributo pubblico.

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