Decessi sul lavoro a San Vito Lo Capo: nessuna esalazione, probabile tragica fatalità

13/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Esalazioni o tragica coincidenza? Sono in corso gli accertamenti proprio per verificare quale sia stata la causa della tragedia che ha colpito oggi la borgata di San Vito Lo Capo. A scatenare una concatenazione di eventi fatali è stato il malore improvviso di Davide Anselmo, operaio di 45 anni, che stava lavorando all’impianto di depurazione della cittadina. Secondo quanto raccontato dai colleghi, Anselmo si sarebbe accasciato dentro la struttura e sarebbe stato soccorso dagli altri operai che hanno chiamato contestualmente il 118.

«I vigili del fuoco stanno effettuando i primi rilievi, ma sembra che non ci sia alcuna esalazione – precisa a MeridioNews Fabio Genco, responsabile del 118 di Palermo e Trapani -. In caso contrario anche gli altri operai avrebbero dovuto sentirsi male e questo non è successo. Ciò vale anche per i nostro soccorritori». E, infatti, sembra essere stato un malore anche quello di Francesco Bulgarella, soccorritore del 118, morto anche lui mentre cercava di rianimare Davide Anselmo.

«Bulgarella non è mai entrato all’interno della struttura, quindi non è deceduto per le esalazioni ma per un malore – conferma Fabio Genco-. Forse per il caldo o per qualche sua patologia precedente. Tutti gli altri soccorritori intervenuti infatti stanno fisicamente bene, sono giustamente provati psicologicamente per la perdita del collega. Ci stringiamo tutti attorno alla sua famiglia». Per entrambi i decessi è stata disposta l’autopsia e i vigili del fuoco stanno continuando a monitorare la zona per verificare l’eventuale presenza di esalazioni.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 10 al 16 agosto 2026
di

La settimana dal 10 agosto è caratterizzata da un oroscopo che vede splendere i segni di fuoco. Ariete, Leone e Sagittario, al loro massimo fulgore, godono di Saturno, Nettuno, Sole e Giove tutti dalla loro parte. Mentre Cancro, Scorpione e Pesci saranno sensibili alla Luna, i segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze