Ciclone Harry, devastato il lungomare di Catania. Crollato parte del marciapiede

21/01/2026

Il day after del ciclone Harry lascia dietro di sé devastazione e ingenti danni in tutta la Sicilia. A Catania desta particolare preoccupazione la situazione del lungomare. Poco prima di piazza Nettuno è crollata una porzione del marciapiede a ridosso della pista ciclabile. La strada, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, è interdetta alla circolazione veicolare ed è presidiata dai vigili urbani. Ingenti i danni a piazza Nettuno. Le violente mareggiate della notte scorsa hanno completamente distrutto un chiosco e diversi arredi urbani. Saltata anche parte della pavimentazione.

Danni e distruzione anche nei pressi del locale La Tavernetta. Proprio di fronte l’attività commerciale, la furia del maltempo ha trasformato il lungomare in uno scenario di devastazione. La carreggiata è invasa da pietre laviche, detriti e fango trascinati dall’acqua e dal mare in burrasca. Un palo dell’illuminazione pubblica è stato divelto e giace abbattuto sull’asfalto, mentre cordoli della pista ciclabile e parte della ringhiera risultano spostati o danneggiati. Sullo sfondo, anche stamattina, il mare resta agitato e la costa appare spazzata dal vento, con decine di alberi piegati e rami spezzati che testimoniano la violenza delle raffiche della notte scorsa. La strada, resa impraticabile, racconta con immagini eloquenti l’impatto del ciclone sulla fascia costiera etnea.

