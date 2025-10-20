Chiusura e limitazioni al traffico sull’asse attrezzato di Catania da martedì 21 a mercoledì 29 ottobre per lavori.

Chiusura dell’asse attrezzato di Catania

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmati lungo l’asse attrezzato di Catania, dal 21 al 29 ottobre, l’amministrazione comunale ha disposto la temporanea chiusura al traffico in direzione Librino per i veicoli provenienti da corso Indipendenza. Limiti di velocità, inoltre, sono stati introdotti in diversi tratti dell’importante arteria cittadina di scorrimento veloce.

Il provvedimento è finalizzato a garantire la sicurezza del personale addetto ai cantieri e degli automobilisti durante l’esecuzione degli interventi. I lavori comprendono operazioni di scerbamento, pulizia, manutenzione della segnaletica stradale e dell’impianto di pubblica illuminazione.

Il calendario della chiusura dell’asse attrezzato di Catania

Dalle 9 di martedì 21 ottobre alle 6 di venerdì 24 ottobre 2025 è istituito il divieto di transito sull’asse attrezzato. In particolare lungo la carreggiata nord-ovest, dal tratto di ingresso del circolo didattico Maria Montessori fino all’uscita Librino, per tutti i veicoli. Saranno inoltre interdette al traffico via Giuseppe Di Gregorio, nel tratto compreso tra via Giuseppe Sessa e l’ingresso del circolo didattico Maria Montessori. Dal provvedimento sono esclusi i mezzi diretti all’istituto scolastico. Per motivi di sicurezza sarà inibita al traffico anche la corsia di sorpasso della carreggiata opposta, in direzione contraria, nel tratto compreso tra l’innesto Librino e l’uscita San Giorgio-Villaggio Sant’Agata. Lì sarà in vigore il limite massimo di velocità di 50 chilometri orari.

Dalle 6 di venerdì 24 ottobre alle 24 di sabato 25 ottobre 2025 sarà vietato il transito, per tutti i veicoli, sull’asse attrezzato nelle seguenti carreggiate: carreggiata nord-ovest, dal tratto di uscita Librino fino all’innesto Bummacaro. Carreggiata sud-est, corsia di sorpasso, dal tratto di innesto Bummacaro fino all’uscita Librino. Anche in questo caso, il limite massimo di velocità è fissato a 50 chilometri orari.

Infine, dalle 6 di lunedì 27 ottobre alle 24 di mercoledì 29 ottobre 2025 sarà istituito il divieto di transito, per tutti i veicoli, sull’asse attrezzato nelle seguenti carreggiate: carreggiata nord-ovest, dal tratto di uscita Bummacaro fino all’innesto con l’autostrada A19 Palermo-Catania. Carreggiata sud-est, corsia di sorpasso, dall’innesto con l’autostrada A19 Palermo-Catania fino all’uscita Librino, con limite di velocità fissato a 50 chilometri orari.