Tangenziale ovest di Catania: chiuse la rampe dello svincolo zia Lisa

Fino al 22 febbraio, saranno eseguite le lavorazioni per il rifacimento dei cordoli, finalizzate all’installazione delle nuove barriere laterali di sicurezza, su due rampe dello svincolo Zia Lisa della tangenziale ovest di Catania. In particolare, comunicano da Anas, rimarrà chiusa la rampa in uscita verso Zia Lisa per i veicoli provenienti da Messina e quella in entrata verso Siracusa per i veicoli provenienti da Zia Lisa. Le indicazioni per i percorsi alternativi saranno segnalate in loco.