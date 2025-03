L’incidente mortale a Vittoria: la vittima è un operaio di 26 anni

È Giovanni Milazzo la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa mattina in contrada Alcerito, nel territorio di Vittoria, in provincia di Ragusa, lungo l’ex strada provinciale 16. Il giovane viaggiava a bordo di un Fiat Fiorino che si è scontrato, per cause in fase di accertamento, con un mezzo pesante. Milazzo è stato trasferito d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria ma per il 26enne non c’è stato niente da fare. Secondo quanto riportato da Ragusa Oggi, Milazzo lavorava in un’azienda agricola che a quanto pare non si trova lontano dal luogo in cui è avvenuto il sinistro.