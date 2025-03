Vittoria, camion contro Fiorino lungo la stradale Alcerito. Morto un 26enne

Foto Franco Assenza

Un ragazzo di 26enne è morto questa mattina in un incidente avvenuto nel territorio di Vittoria, in provincia di Ragusa. Il mezzo sul quale viaggiava – un Fiat Fiorino – si è scontrato contro un autocarro sulla ex strada provinciale 16, stradale Alcerito che porta verso i Macconi, in territorio di Marina di Acate. La strada è stata chiusa al traffico e i due veicoli sono stati sequestrati.