Ccpm Taormina, ok alla revisione della Rete ospedaliera. Faraoni: «Ora la documentazione a Roma»

24/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Completata da parte del governo regionale la procedura di modifica del documento di revisione della Rete ospedaliera, necessaria per consentire il mantenimento del Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina.

Nella seduta di giunta di oggi è stato dato il via libera definitivo all’aggregazione della struttura di Taormina alla Cardiochirurgia per adulti del Policlinico universitario Rodolico-San Marco di Catania, avendo ottenuto il parere favorevole della sesta commissione dell’Ars.

Il governo Schifani ha aderito alle indicazioni suggerite dai ministeri della Salute e dell’Economia, per il mantenimento del Centro di cardiochirurgia pediatrica per la prima volta inserito ufficialmente nella Rete ospedaliera della Regione. La documentazione potrà essere quindi inviata a Roma, nel rispetto del tempi richiesti dai ministeri.

«Grazie al lavoro di tutti, è stato possibile compiere questo ulteriore passo avanti verso la nuova Rete ospedaliera – afferma l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni –. In attesa dell’approvazione finale del ministero della Salute e del Mef, che sono stati rigidissimi sulla documentazione a supporto della nostra richiesta di mantenimento del Ccpm di Taormina in deroga al decreto ministeriale 70 del 2015. Una norma che prevedeva una sola cardiochirurgia pediatrica, individuata all’Ospedale Civico di Palermo dalla precedente Rete ospedaliera».

«Noi ribadiamo che l’interesse del governo Schifani è il mantenimento di entrambe le strutture di cardiochirurgia pediatrica operanti in Sicilia, Palermo e Taormina – ribadisce infine Faraoni -. Un impegno che con costanza e solerzia stiamo mantenendo a tutela delle famiglie e dei piccoli pazienti».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Nuova linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina: lavori in ritardo alla ricerca d’acqua, operai e soldi
Leggi la notizia

Completata da parte del governo regionale la procedura di modifica del documento di revisione della Rete ospedaliera, necessaria per consentire il mantenimento del Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Nella seduta di giunta di oggi è stato dato il via libera definitivo all’aggregazione della struttura di Taormina alla Cardiochirurgia per adulti del Policlinico universitario Rodolico-San […]

L’omicidio di Mansouri a Rogoredo, il poliziotto arrestato è della provincia di Messina
Leggi la notizia

Completata da parte del governo regionale la procedura di modifica del documento di revisione della Rete ospedaliera, necessaria per consentire il mantenimento del Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Nella seduta di giunta di oggi è stato dato il via libera definitivo all’aggregazione della struttura di Taormina alla Cardiochirurgia per adulti del Policlinico universitario Rodolico-San […]

Traffico bloccato lungo la tangenziale di Catania, perdita di carico per un mezzo pesante
Leggi la notizia

Completata da parte del governo regionale la procedura di modifica del documento di revisione della Rete ospedaliera, necessaria per consentire il mantenimento del Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Nella seduta di giunta di oggi è stato dato il via libera definitivo all’aggregazione della struttura di Taormina alla Cardiochirurgia per adulti del Policlinico universitario Rodolico-San […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Oroscopo: la classifica di San Valentino 2026
di

Uno speciale oroscopo – con classifica – della nostra rubrica astrologica dedicata ai segni zodiacali più amati in questo San Valentino davvero speciale. In cui la bella Venere, nuotando nel mare dei Pesci, decide che i segni d’acqua sono i favoriti. Ma non solo. 12 Gemelli Purtroppo in fondo alla classifica di San Valentino, voi […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze