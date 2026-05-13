Negativa all’Hantavirus la paziente ricoverata al Policlinico di Messina

13/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È negativa al test Hantavirus la paziente ricoverata al Policlinico di Messina. La donna era stata ricoverata per una sospetta polmonite. Arrivata al Pronto soccorso dell’ospedale universitario il 10 maggio, la donna – 49 anni, proveniente da una zona endemica dell’Argentina – era stata immediatamente posta in biocontenimento già dal primo accesso nell’area di emergenza. Successivamente era stata trasferita nel reparto di Malattie infettive dove ha proseguito le terapie sempre in isolamento.

La paziente ricoverata a Messina è negativa all’Hantavirus

Ai sanitari che l’hanno presa in cura, la donna ha riferito di non avere avuto alcun contatto noto né con i casi diagnosticati sulla nave da crociera, né con altri casi noti di Hantavirus. Pur non rientrando nella definizione di caso sospetto, come da circolare del ministero della Salute, a scopo precauzionale e per completezza diagnostica si è proceduto a contattare lo Spallanzani. L’istituto nazionale di Malattie infettive di Roma ha ritenuto opportuno l’approfondimento diagnostico. Proprio pochi minuti fa, è arrivata la notizia della conferma che la paziente ricoverata al Policlinico di Messina è risultata negativa al test Hantavirus

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