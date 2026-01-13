Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, ospedale San Vincenzo

Cardiochirurgia pediatrica di Taormina: ok dal ministero, ma da Messina passa a Catania

13/01/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Nuova ipotesi per il futuro della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Che, per coesistere insieme a Palermo, potrebbe adesso essere accorpata al Policlinico Gaspare Rodolico di Catania, anziché al Papardo di Messina. Secondo il modello hub e spoke, con capofila l’Arnas Civico palermitano, come l’assessora regionale alla Salute, Daniela Faraoni, aveva prospettato nella bozza della nuova rete ospedaliera presentata al ministero della Salute. Una soluzione che, però, non piace già a tutti. «Il collegamento a Catania è un modo per accontentare l’area politica catanese di riferimento del ministero, spacciandola per scelta tecnica», commenta il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

L’ipotesi del Policlinico di Catania

In realtà, nel primo documento inviato dai ministeri della Salute e dell’Economia entrambe le strutture venivano menzionate. Consigliando alla Regione Siciliana di porre la cardiochirurgia pediatrica di Taormina sotto l’egida di una struttura per adulti. A scelta tra il Papardo di Messina e, appunto, il Policlinico di Catania. Così l’assessora Faraoni ha creato un modello hub & spoke: con hub capofila Palermo, spoke con sede a Taormina e guida amministrativa dell’Asp di Messina.

«Evidentemente, in fase di verifica, il ministero ha ritenuto che il Policlinico di Catania, anche per la quantità di attività svolta (mole e tipologia di interventi effettuati) e l’expertise dimostrata, sia più congeniale – afferma a MeridioNews l’assessora Faraoni -. Così l’ho interpretata io, considerato che il ministero si limita a ritenerlo più opportuno. Inoltre, la persona del Ministero che ha dato quell’atto di indirizzo nel 2024, non è la stessa che valuta adesso le nostre decisioni». Mai nominato il Cannizzaro di Catania, la cui cardiochirurgia per adulti è l’unica considerata dall’Agenas un’eccellenza della nostra sanità, per gli elevati standard di aderenza alle linee guida.

Modello hub & spoke in sperimentazione per un biennio

In ogni caso, la buona notizia, riferisce l’assessora, è che il ministero ha accettato il modello hub e spoke proposto dalla Regione. Che consentirebbe di mantenere entrambe le cardiochirurgie pediatriche siciliane. Palermo con la gestione del San Donato Milanese e Taormina gestita dal Bambin Gesù di Roma. «Siamo contenti del fatto che sia stata accolta la nostra proposta – conclude Faraoni -. Anche se il ministero non lo dice espressamente, perché non dà ancora questa totale apertura, ma dice che è possibile inserire la cardiochirurgia pediatrica di Taormina avviando una sperimentazione di un biennio. L’ipotesi, quindi, è passata, ma dovremo dimostrare che il sistema funziona».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Influenza K: 54enne morto al San Marco di Catania
Leggi la notizia

Nuova ipotesi per il futuro della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Che, per coesistere insieme a Palermo, potrebbe adesso essere accorpata al Policlinico Gaspare Rodolico di Catania, anziché al Papardo di Messina. Secondo il modello hub e spoke, con capofila l’Arnas Civico palermitano, come l’assessora regionale alla Salute, Daniela Faraoni, aveva prospettato nella bozza della nuova […]

Cardiochirurgia pediatrica di Taormina: ok dal ministero, ma da Messina passa a Catania
Leggi la notizia

Nuova ipotesi per il futuro della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Che, per coesistere insieme a Palermo, potrebbe adesso essere accorpata al Policlinico Gaspare Rodolico di Catania, anziché al Papardo di Messina. Secondo il modello hub e spoke, con capofila l’Arnas Civico palermitano, come l’assessora regionale alla Salute, Daniela Faraoni, aveva prospettato nella bozza della nuova […]

Assalto al potere con le nomine degli assessori. In attesa delle decisioni romane
Leggi la notizia

Nuova ipotesi per il futuro della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Che, per coesistere insieme a Palermo, potrebbe adesso essere accorpata al Policlinico Gaspare Rodolico di Catania, anziché al Papardo di Messina. Secondo il modello hub e spoke, con capofila l’Arnas Civico palermitano, come l’assessora regionale alla Salute, Daniela Faraoni, aveva prospettato nella bozza della nuova […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze