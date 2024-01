Catania, un 60enne è morto cadendo dal quarto piano

Un uomo di 60 anni è morto dopo essere caduto dal quarto piano di un edificio al civico numero 43 di via Novara a Catania. L’uomo ha impattato su un terrazzino del primo piano dello stesso immobile. Per soccorrere il 60enne, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. Nel luogo dell’incidente sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo all’ospedale Cannizzaro del capoluogo etneo. Sul posto sono stati chiamati anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.