Controlli dei carabinieri in un’azienda di San Gregorio di Catania, cinque lavoratori in nero

Cinque lavoratori in nero, su otto presenti, sono stati scoperti da carabinieri della stazione di San Gregorio di Catania, e dai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro e al personale dell’Ispettorato nazionale, in una ditta esercente il commercio al dettaglio di prodotti vari con sede operativa nel Comune etneo. Per ill titolare, un 46enne catanese, è scattata la sanzione da 27.300 euro. Contestualmente è stato applicato il provvedimento della sospensione temporanea dell’attività, fino a quando il datore di lavoro non provvederà a regolarizzare la posizione dei dipendenti in azienda, oltre a un’ulteriore sanzione di 2.500 euro. Nel corso del controllo sono state fatte ulteriori 5 sanzioni, per la mancata tracciabilità delle retribuzioni di 5 dipendenti, per un importo complessivo di 8.333,30 euro. Sono stati effettuati recuperi contributivi Inps per 2.800 euro e Inail per 300 euro. A conclusione dell’attività sono state accertate un totale di 10 violazioni sanzionate amministrativamente con un importo di circa 36.000 euro