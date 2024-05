Una donna è stata violentata nella villa comunale di Comiso: fermato un 16enne

Un 16enne è stato fermato a Comiso, in provincia di Ragusa, con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna di 33 anni. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini degli agenti della squadra mobile, nel primo pomeriggio di giovedì scorso, il minorenne – di origine tunisina e affidato a una comunità per minori stranieri non accompagnati – avrebbe notato la donna all’interno della villa comunale di Comiso.

Lungo un viale avrebbe iniziato a seguirla e a farle delle avances sessuali. La 33enne avrebbe provato ad allontanarsi aumentando il passo. Noncurante dei rifiuti e delle richieste di aiuto da parte della vittima, il giovane l’avrebbe bloccata costringendola a subire atti sessuali. L’avrebbe baciata sulla bocca, palpeggiandole i seni e alzandole la gonna. Le urla della vittima avrebbero attirato l’attenzione di un passante che è intervenuto mettendo in fuga il giovane.

Dopo la denuncia da parte della vittima, sono partite le indagini. I poliziotti hanno acquisito e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona della villa comunale e delle vie adiacenti e hanno ascoltato diversi testimoni che hanno assistito alla violenza. Così hanno potuto avere una descrizione delle fattezze fisiche e somatiche del minorenne. Le ricerche hanno portato all’identificazione del 16enne che, nel frattempo, si era anche cambiato i vestiti. Il minorenne è stato fermato e portato nel centro di prima accoglienza (Cpa) di Catania.