Ragusa, coltellate all’addome per una lite: coinvolti sei giovanissimi

Sarebbero andati per un chiarimento, ma ne è scaturita una rissa e delle coltellate. Un minorenne residente a Ragusa è stato denunciato a piede libero al tribunale dei minori di Catania per il reato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca. La sera del 23 maggio scorso a Ragusa ci sarebbe stata una rissa: secondo chi indaga, alcuni giovani di Vittoria – in provincia di Ragusa – sarebbero andati nel capoluogo per un chiarimento con alcuni giovani della città. Secondo i carabinieri le motivazioni della lite sarebbero legate a screzi relativi ad alcune ragazze frequentate dai giovani.

Durante la lite il minorenne di Ragusa avrebbe colpito due volte all’addome uno dei ragazzi di Vittoria, da poco maggiorenne. Questo è stato portato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e poi è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni sono molto serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri cinque giovani sono stati denunciati per rissa aggravata.