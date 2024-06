Catania, finge di essere un broker e ruba 150mila euro a una persona anziana

Avrebbe finto di essere un broker e avrebbe rubato 150mila euro. A Catania un 69enne residente a Salerno, in Campania, è stato denunciato per truffa aggravata. Secondo la questura di Catania, l’uomo – che ha diversi precedenti per reati contro il patrimonio – sarebbe un truffatore seriale. In un caso avrebbe architettato un piano per conquistare la fiducia di un 83enne, trovato per telefono, con la promessa di investimenti in borsa sicuri e redditizi. L’uomo anziano – tratto in inganno – ha fornito le proprie credenziali bancarie al 69enne, che in poche ore gli avrebbe completamente svuotato il conto corrente. Tramite diversi prelievi di denaro, infatti, l’indagato si sarebbe impossessato di circa 150mila euro.

Da quanto si apprende, però, questa non sarebbe stata l’unica volta. Dopo qualche mese, infatti, avrebbe ricontattato l’83enne tramite un altro numero di telefono, così da poter pianificare un nuovo raggiro. In questo caso si sarebbe finto un dipendente di un’agenzia di recupero crediti che gli offriva aiuto per recuperare i 150mila euro che gli erano stati sottratti (da lui). Per la consulenza l’83enne avrebbe dovuto anticipare tremila euro, cosa che l’uomo ha fatto. Capito il raggiro, l’83enne si è rivolto alla polizia. Dopo l’analisi di alcuni numeri telefonici, la polizia è riuscita a rintracciarlo. Risalendo alla movimentazione del denaro e ai conti bancari, le forze dell’ordine hanno individuato il 69enne è lo hanno denunciato per truffa aggravata.