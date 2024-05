Caltanissetta, si finge maresciallo dei carabinieri e si fa consegnare gioielli in oro e 2500 euro

Foto di Barbara Bonanno da Pixabay

La telefonata per comunicare l’incidente causato dal nipote, poi la richiesta di denaro. Nei giorni scorsi in provincia di Caltanissetta un falso maresciallo dei carabinieri avrebbe truffato un persona anziana. L’uomo avrebbe prima telefonato alla donna, informandola che il nipote aveva causato un incidente stradale nel quale è stata gravemente ferita una persona, poi avrebbe chiesto del denaro per risarcire la controparte: la richiesta del falso carabiniere è stata di 13.500 euro.

In un secondo momento l’uomo è andato a casa della donna e si è fatto consegnare un sacchetto con vari gioielli in oro e 2500 euro in contanti. Il falso maresciallo avrebbe rassicurato la vittima sulle sorti del nipote e poi si sarebbe dileguato, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri stanno indagando per rintracciare l’uomo.