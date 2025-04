Agrigento: abusa di sei migranti minori, arrestato dopo la denuncia di un operatore

Foto di Pixabay

La squadra mobile della questura di Agrigento ha arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere un cittadino di origine bengalese accusato di violenza sessuale aggravata. Secondo l’accusa, l’uomo sarebbe riuscito a conquistare la fiducia dei minorenni connazionali, arrivati in Italia da soli senza nessun familiare, e conducendoli in luoghi appartati o nella sua abitazione, avrebbe abusato di sei ragazzini. La minaccia che ha terrorizzato i minorenni è stata sempre la stessa: «Se parli, se riferisci di questi rapporti sessuali, verrai rimandato in patria». A denunciare è stato uno degli operatori della comunità dove i sei giovani si trovavano. L’immigrato è stato portato al carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.