Oroscopo speciale del 18 aprile 2025: Marte ruggisce in Leone

Marte, il rosso pianeta associato al fuoco e alla passione, arriva finalmente in un segno zodiacale congeniale alla sua natura ignea e attiva, il Leone. Dopo essere stato debole e dolce nel suo passaggio nel segno del Cancro, ecco che si rinvigorisce portando ai segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) grande vigoria, e lasciando gli Acqua (Cancro e Pesci) decisamente più leggeri. Ottimo anche per gli Aria (Gemelli e Bilancia) che avranno uno sprint in più, i Terra (Vergine e Capricorno) che si libereranno di pesi e sassolini nella scarpa. Mentre in difficoltà saranno i rimanenti fissi, ovvero Toro, Scorpione e Acquario: avere contro il pianeta dell’azione potrebbe renderli alquanto suscettibili e decisamente stanchi, subendo un certo calo di energie.

ARIETE

Ottima configurazione per voi Ariete, che avrete di nuovo il vostro pianeta forte e più che mai attivo. Questa posizione di trigono è l’ideale per darvi alle passioni di ogni sorta e in ogni accezione, e per ritrovare il vostro senso entusiasta dei nuovi inizi e delle speranze che accendono i vostri sensi.

TORO

Marte, per voi Toro, si pone in quadratura, generando una certa tensione e mettendovi nelle condizioni di dover per forza muoversi e lottare, soprattutto per ciò che riguarda la famiglia e tante operazioni necessarie per la casa. Forse spese impreviste vi si presenteranno, non siate troppo rigidi in famiglia.

GEMELLI

Il fuoco, si sa, per bruciare ha bisogno dell’aria, e voi Gemelli siete il primo segno d’aria, come combustore e comburente, per usare i termini in prestito dalla termodinamica, ecco che le condizioni si faranno decisamente migliori, e voi verrete considerati dolcemente e fortemente indispensabili per tutti quelli che vi amano o per le persone per cui lavorate.

CANCRO

Marte è finalmente uscito dal vostro segno zodiacale, e voi Cancro state respirando un’aria molto più calma e serena, con meno tensioni e ansia da prestazione. Si fanno di più facile soluzione i problemi familiari o di coppia, e si prenderà coscienza di ciò che è indispensabile fare, poiché questa nuova posizione del pianeta vi mette davanti ai fatti compiuti.

LEONE

Pronti a ruggire come solo voi Leoni sapete fare? Ecco finalmente un passaggio planetario vigoroso e forte, che incuterà timore ai nemici, sbaraglierà le difficoltà e vi renderà più autoritari. Correte forse un po’ il rischio di risultare un po’ troppo napoleonici: in taluni casi, vostro malgrado, dovrete capitanare importanti mosse e decisioni.

VERGINE

Posizione di Marte un po’ elidente per voi Vergine, che stabilirete i compromessi necessari per potere dialogare e non sarete più disposti ad accumulare malessere. Potrete vuotare il sacco e prendere accordi molto più agili con i vostri referenti lavorativi, e non sentirvi sempre in difetto. Alcuni di voi temeranno delle scadenze onerose.

BILANCIA

Un po’ di respiro per voi Bilancia: la nuova posizione vi fa muovere al passo più spedito di chi sa che deve muovere una squadra, una famiglia, e portare dei risultati in tempi rapidi e proficui. Non potrete pensare di agire senza una squadra con cui andare d’accordo: Marte è nella vostra undicesima casa ideale, forse vi servirà rivalutare gli elementi.

SCORPIONE

Un po’ antipatica questa nuova posizione di Marte per voi Scorpione. Inizia infatti una quadratura in cui dovrete assolutamente dimostrare che siete all’altezza della situazione, dati gli importanti cambiamenti pratici e lavorativi, ecco che le cose stanno evolvendosi in maniera fisiologica. Occhio allo stress: mantenete la calma adesso che gli impegni si moltiplicano.

SAGITTARIO

Una stupenda configurazione per voi Sagittario, che riprendete forza, entusiasmo e vigoria. Uno stupendo trigono vi aiuterà a espandervi dopo una lunga contrazione, e finalmente le stelle vi vorranno con molti problemi in meno e con la consapevolezza che siete arrivati a desiderare di ripartire per un corso diverso della vostra vita.

CAPRICORNO

Finalmente, per voi Capricorno, termina l’opposizione di Marte che vi ha funestato per mesi. Un po’ musoni, chiusi e ingrigiti dalla posizione di Marte precedente, ora siete liberi di valutare senza vedere nemici o pericoli ovunque, e di darvi e dare altre possibilità alle vostre vite che bramano un sentimento sereno.

ACQUARIO

Inizia per voi Acquario la fastidiosissima opposizione di Marte, che verrà sottolineata da Plutone all’inizio dei vostri gradi, con cui si scontrerà il pianeta. Il consiglio delle stelle è di non fare niente che non vi sentite di fare, di imparare a sopportare stress e nervosismo, e di non essere troppo pessimisti.

PESCI

Marte si scollega per un po’ dal cielo di voi Pesci, e vi lascia in pace facendovi riscoprire la vostra immensa dolcezza ed empatia. Le decisioni drastiche le avete già prese, imperanti con Saturno lo siete stati, adesso godetevi le conseguenze dei movimenti operati e i loro vantaggi innegabili.