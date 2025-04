Scordia, accoltella un conoscente al circolo ricreativo: 37enne arrestato per tentato omicidio

Un uomo con il volto tumefatto a terra sul marciapiedi e un altro con una ferita di arma da taglio allo stomaco che si è presentato in caserma a Scordia, in provincia di Catania. Un episodio di violenza che si è concluso con il fermo di un 37enne di origine nordafricane accusato di tentato omicidio e porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere. Tutto è iniziato con una chiamata arrivata nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, al numero unico per le emergenze (112) con cui un passante ha segnalato la presenza di un uomo ferito a terra in piazza Regina Margherita, comunemente conosciuta come Colonna.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato in via Duca degli Abruzzi l’uomo – poi identificato nel 37enne – con alcune tumefazioni al volto e i vestiti sporchi di sangue. Richiesto l’intervento degli operatori sanitari, l’uomo è stato portato al Pronto soccorso di Militello in Val di Catania. Nel frattempo, intanto, nella caserma dei carabinieri di Scordia si è presentato un 47enne – anche lui di origini nordafricane – sanguinante e con un profondo taglio allo stomaco, verosimilmente provocato da un coltello. L’uomo è stato portato a bordo di un’ambulanza all’ospedale di Lentini (in provincia di Siracusa) e sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per salvargli la vita.

Nel corso delle indagini è stato ricostruito che il 37enne avrebbe aggredito il 47enne. È stata proprio la vittima a raccontare ai militari che, nel tardo pomeriggio del giorno prima, mentre si trovava all’interno di un circolo ricreativo in via Vittorio Emanuele a Scordia, il 37enne gli si sarebbe avvicinato provocandolo verbalmente, lo avrebbe insultato e poi colpito alla fronte con una bottiglia di vetro. Subito dopo, avrebbe estratto un coltello a serramanico dalla tasca e lo avrebbe ferito allo stomaco, per poi scappare insieme ad altri tre uomini. Dalle investigazioni è inoltre emerso che il 37enne – risultato già destinatario di un ordine di espulsione dal marzo del 2018 – avrebbe utilizzato due identità false per evitare i controlli delle forze dell’ordine. Il 37enne è stato portato nel carcere di Caltagirone.