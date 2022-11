Catania SSD, si interrompe la serie di vittorie consecutive. Rossazzurri fermati sullo 0-0 dal Cittanova nel decimo turno

Il Catania SSD non vince, è questa la vera notizia della domenica nel campionato di Serie D.

Dopo nove successi di fila, infatti, i rossazzurri sono stati stoppati nel decimo turno del girone I dal Cittanova, che ha imposto il pari alla formazione di Giovanni Ferraro, espulso per proteste a tempo scaduto, dopo un rigore non concesso per un presunto fallo su Sarao.

Solo uno 0-0 oggi per gli etnei in casa dei calabresi, che sono riusciti a imbrigliare e a respingere tutti gli attacchi del Catania SSD dal primo all’ultimo minuto.

Non ha sortito gli effetti desiderati la scelta del tecnico rossazzurro, che ha preferito il capocannoniere Jefferson a Sarao al centro dell’attacco, in mezzo a Sarno e Forchignone.

Sfuma così quindi il sogno degli etnei di conquistare dieci successi consecutivi, ma i rossazzurri tengono ben salda la vetta della classifica e salgono a quota 28.

Non ne approfitta il Lamezia Terme, fermato in casa sull’1-1 dal Licata e sempre a otto lunghezze dagli etnei.

Tornano quindi comunque con il sorriso i quasi mille tifosi rossazzurri presenti sugli spalti dello stadio “Morreale-Proto” di Cittanova, dov’era presente anche il presidente del Catania SSD, Ross Pelligra, accompagnato dall’intera dirigenza del club.

Adesso per la squadra di Ferraro quasi 48 ore di riposo, prima della ripresa degli allenamenti a Ragalna, per iniziare a preparare la sfida in programma domenica prossima alle 14:30 al Massimino contro il Canicattì.

Foto Catania SSD