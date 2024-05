Ubriaca provoca incidente stradale allo svincolo di Taormina, denunciata

Una donna di 40 anni è stata denunciata dalla polizia stradale a Giardini Naxos per avere provocato un incidente stradale nei pressi dello svincolo di Taormina. Gli esami hanno, infatti, evidenziato un tasso di 2.55 grammi litro. Il limite è di 0.5 g/1, cioè oltre cinque volte il valore consentito. Alla donna, che rischia un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno, è stata ritirata la patente di guida per poi essere revocata e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri. Il veicolo, condotto dalla donna, è finito contro la parete della galleria adiacente lo svincolo di Taormina. La 40enne non ha riportato lesioni.