Palermo, ucciso il marito dell’eurodeputata Francesca Donato

Foto di Gabriele Ruggieri

È stato ucciso Angelo Onorato. Architetto e titolare di un negozio di arredamenti, l’uomo è il marito dell’eurodeputata della Democrazia cristiana Francesca Donato. Secondo quanto emerso finora, la vittima è stata trovata morta all’interno della propria auto – un suv Range Rover – parcheggiata a bordo strada nella zona di via Ugo La Malfa a Palermo, in direzione Mazara del Vallo. Al momento, sul posto c’è la polizia scientifica che sta compiendo i rilievi. Onorato è un volto noto dell’imprenditoria palermitana. Nel settembre del 2022 era stato candidato alle elezioni Regionali con la Nuova Democrazia cristiana di Totò Cuffaro: ottenendo 846 voti e risultando undicesimo tra i sedici in lista.

Intanto, è arrivata anche la conferma da parte della stessa eurodeputata: «Hanno ucciso mio marito Angelo», ha detto Donato – che è anche vicesegretaria della Dc ed è stata candidata sindaca a Palermo per le Comunali del 2022 – rispondendo a chi l’ha chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito. Stando a quanto ricostruito finora, la moglie lo cercava da questa mattina con messaggi e chiamate ma senza avere notizie. Fino a quando non avrebbe rintracciato la sua posizione utilizzando la localizzazione del cellulare Iphone. Stando alle ultime informazioni la vittima sarebbe stata trovata con una fascetta bianca da elettricista stretta attorno al collo e una ferita al petto con del sangue. Diversamente, rispetto a quanto emerso in un primo momento, non ci sono conferme riguardo l’utilizzo di una pistola.